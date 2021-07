Temporali e smottamenti in Trentino

giovedì, 22 luglio 2021

Cadino – Nel pomeriggio precipitazioni, anche a carattere temporalesco e con grandine, hanno interessato vari punti del Trentino. Tra le zone maggiormente colpite si segnalano la Val di Non e la piana dell’Adige, anche con danni alle colture. Le precipitazioni hanno causato alcuni puntuali eventi idrogeologici su cui i tecnici della Provincia stanno intervenendo.

A Cadino, l’omonimo rio è andato in piena creando apprensione per la viabilità sulla statale 12. Sulla provinciale 71 tra Segonzano e Sevignano alcuni metri cubi di materiale e alcune piante sono caduti sulla strada. Un altro smottamento di ridotte dimensioni, 4 o 5 metri cubi, si è verificato sulla strada comunale a monte di Faedo. Per la serata di oggi sono attese ancora precipitazioni che potranno essere intense.