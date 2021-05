“La sostenibilità si racconta”: in tv il progetto di Apt Val di Non e Melinda

sabato, 8 maggio 2021

Cles – Alle 21.15 di oggi, e per ben dieci settimane, stesso giorno, stessa ora, prende il via su TrentinoTv un’interessante iniziativa che vede coinvolti non solo gli addetti ai lavori, ma anche la gente comune, nel raccontare e dare testimonianza di come la sostenibilità, in tutte le sue sfaccettature, sia oggi un obiettivo prioritario e ampiamente condiviso per tutelare e garantire il benessere dell’intera collettività.

Ogni puntata affronterà una diversa tematica, offrendo agli spettatori una visione d’insieme di ognuno dei tre aspetti della sostenibilità, ambientale, economica e sociale. Si parlerà del risparmio energetico, dell’acqua, delle api e del mondo del biologico, oltre alla solidarietà, all’economia, alla ricerca, alla preservazione delle bellezze del territorio e del turismo sostenibile.

Un programma televisivo sicuramente importante che risponde all’esigenza di informare e valorizzare l’impegno di gran parte della popolazione nell’operare con occhio attento alla difesa dell’ambiente, della salute e del buon vivere, consapevoli del dovere garantire il migliore futuro alle nuove generazioni.

L’intero ciclo vede coinvolti i diretti promotori, APT Val di Non e il Consorzio Melinda, che hanno fortemente creduto in questo progetto, uniti nella volontà di promuovere e valorizzare comportamenti virtuosi non sempre noti e ribadire quelle tradizioni e passione per il lavoro tipiche della terra trentina, da sempre orientate alla sostenibilità e sostenute da un impegno e rispetto per la natura che la rende unica nel suo genere e meta di un turismo di qualità.

“L’idea di creare una vera e propria trasmissione televisiva che affronti in maniera aperta e condivisa i molti aspetti relativi alla sostenibilità, è nata grazie alla sempre più stretta collaborazione in corso con APT Val di Non. Siamo assolutamente convinti che per sviluppare al meglio il nostro territorio nel rispetto e tutela delle persone che vivono nelle nostre valli, sia necessario procedere unendo le forze operando su tavoli comuni – commenta Andrea Fedrizzi, responsabile marketing e comunicazione di Melinda -. Questa trasmissione rappresenta la voglia di dialogo e condivisione che guida le scelte del Consorzio. Un doveroso grazie a Trentino TV per aver accolto con entusiasmo questa sfida ed aver messo a disposizione la propria professionalità”.