Dolomiti Golf Club, i vincitori del torneo Fiemme 3000

lunedì, 24 agosto 2020

Sarnonico - Ieri si è svolto per la prima volta al Dolomiti Golf Club il torneo sponsorizzato da Fiemme 3000 in collaborazione con Assicurazioni Generali Rovereto ed Engel & Voelkers. La ditta Fiemme 3000, situata nell’omonima valle, realizza pavimenti in legno e altri pezzi unici di arredamento tra cui mobili e scale. merciali di pregio. La giornata, prevalentemente soleggiata, ha fatto da cornice a un campo in ottime condizioni con green scorrevoli e fairway ben rasati agli 80 giocatori iscritti alla manifestazione. I partecipanti hanno fatto una gustosa pausa alla buvette allestita per l’occasione alla buca 9 con una gustosa merenda in stile tirolese.

La gara Stableford 2 categorie ha visto come premiati a fine giornata i seguenti giocatori:

1° NETTO 2^ cat. MARTINOLLI GIORGIA 41 punti

1° NETTO 1^ cat. FRANCESCHINI SERGIO 39 punti

1° LORDO ILLMER HANNES 37 punti

A conclusione della gara c’è stata la premiazione, presso la Club House del cirolo, con gustosissimi premi a base di speck. Una piacevolissima giornata per i giocatori al Dolomiti Golf Club, un ringraziamento dal Club alla sponsorizzazione da parte di Fiemme 3000, Engel & Völkers e Assicurazioni Generali Rovereto a Davide Bonalumi e all’organizzatore Anrather Kurt e a tutto lo staff.