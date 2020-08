Commezzadura: spettacolare weekend al centro rafting Extreme Waves

sabato, 22 agosto 2020

Commezzadura – Un weekend “alla grande” da trascorrere al centro Extreme Waves di Commezzadura (Trento) con l’opportunità del rafting sul Noce e tanti divertimenti all’aperto nella struttura a lato della statale 42. La stagione estiva 2020 – con tutte le norme anti Covid-19, distanziamento sociale e mascherine in luoghi chiusi che vengono fatte osservare all’ingresso, durante e al termine dell’attività sportiva – sta proseguendo tra tante emozioni grazie a un Noce spumeggiante e ricco d’acqua. Trovare nell’ultima decade di agosto il Noce ancora carico d’acqua è difficile, ma quest’anno la pratica del rafting sul fiume della Val di Sole è uno spettacolo.

La giornata al centro Extreme Waves inizia alle 9 con l’arrivo delle prime famiglie e gruppi che stanno soggiornando in Trentino, soprattutto in Val di Sole e Val Rendena, ma anche turisti provenienti dalla Lombardia, in particolare dalla Valle Camonica e prosegue fino a sera. Non mancano gli stranieri che richiamati dal rafting fanno tappa al centro Extreme Waves. L’offerta di trascorrere una o più giornate all’aria aperta nella struttura di Commezzadura è ampia: si parte dal rafting che è l’attività sportiva più attraente, ma ci sono anche altre attività sportive dal canyoning al tarzaning, dalla mountain bike al nordic walking, poi vie ferrate, arrampicata e scuola di canoa kayak.

“Finora – sostiene Marcello Di Cola, che gestisce il centro Extreme Waves di Commezzadura – non possiamo lamentarci: le presenze sono andate oltre le aspettative di giugno, quando abbiamo aperto”. In questi giorni il clima è ideale per le attività all’aperto, per chi intende fare rafting e al Centro Extreme Waves si annuncia un grande finale di stagione. La struttura rimarrà aperta fino a inizio settembre.