Vela, sul Garda il Campionato d’Europa Master Laser-Ilca

martedì, 20 luglio 2021

Gargnano – Trenta Nazioni, quasi 250 skipper, molti ex campioni olimpici, ecco la scheda del Campionato d’Europa Master (Over 35) del singolo olimpico Laser, da questa stagione con il nuovo nome di Ilca. L’evento, in programma sul medio lago di Garda dal 23 al 29 luglio, è stato reso possibile grazie al contributo di Regione Lombardia. E’ organizzato dal Circolo Vela Gargnano, sotto l’Egida di Federazione Italiana Vela, la classe Ilca Europa.

La flotta (Standard e Radial) farà base ai porticcioli di Bogliaco di Gargnano, mentre il campo di regata andrà da Gargnano fino quasi a Campione. Partenza il 23-24 luglio con l’arrivo e le verifiche sui concorrenti. Le regate si svilupperanno dal 25 al 29 luglio, prima la quasi di qualificazione, le ultime due giornate con le finali. La classificazione in base all’età parte dai 35 anno per arrivare ai Great Master oltre 75 anni e i Legend ad 80. L’Europeo Master ILCA è il primo evento che porterà il Circolo Vela Gargnano verso la 71°edizione del Giro del lago della Centomiglia. Ad agosto correranno sul campo di gara di Limone i Persico 69f per la tappa della Coppa del Mondo Under 25. Come dire dai vecchi (e che vecchietti) ai giovani, e la Centomiglia, con le sue 71° edizioni la sfida velica più longeva d’Italia.

La Centomiglia 2021 sarà presentata martedì prossimo nelle sale del Museo di Santa Giulia, Brescia, sotto le ali della Vittoria Alata, nel giorno dei 195 anni dal suo ritrovamento.