Short Track, Bormio: Mascitto e Cassinelli nuovi campioni italiani Overall

domenica, 26 settembre 2021

Bormio – Emozioni a non finire a Bormio (Sondrio) nella terza e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di scena sul ghiaccio del centro tecnico federale in Valtellina. Cynthia Mascitto (Esercito) e Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle) si laureano nuovi Campioni Italiani Overall: gli atleti si sono sfidati nella seconda sessione dei 1000 metri e dei 1500 metri (Cassinelli nella foto © Emmed).

Al femminile, seconda nella classifica generale, Arianna Sighel (Fiamme Gialle) si prende la scena odierna conquistando i titoli tricolori sulle singole distanze sia sui 1000 che sui 1500 metri al termine di prove superlative. La regolarità delle prime due giornate premia comunque la Mascitto, oggi quarta sui 1500 e sesta sui 1000.

Tra gli uomini Andrea Cassinelli ha ipotecato il titolo overall grazie al successo nella seconda sessione dei 1000 metri, ottenuta davanti a Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Tommaso Dotti (Fiamme Oro). Per il torinese classe ’93 una grandissima soddisfazione con l’aggiunta anche del titolo italiano sulla distanza (1000 metri). A completare il quadro Pietro Sighel, secondo nella generale e capace, dopo il titolo tricolore sui 500 metri di ieri, di centrare anche quello sui 1500 metri in virtù del terzo posto odierno sulla distanza, dove si è imposto invece oggi Thomas Nadalini (Fiamme Oro).