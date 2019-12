Sci, Folgaria: la campionessa Mikaela Shiffrin si allena sulla pista Salizzona

lunedì, 23 dicembre 2019

Folgaria – L’aveva promesso nel gennaio scorso ed è tornata sulle piste di Folgaria, in particolare sulla Salizzona, dove si è allenata in vista dei prossimi appuntamenti del 28 e 29 dicembre a Lienz.

Mikaela Shiffrin, 24enne fuoriclasse di Vail che, nonostante la giovane età, può già vantare due titoli olimpici (slalom speciale a Soči 2014 e slalom gigante a Pyeongchang 2018) e cinque iridati, con nel suo palmarès tre Coppe del Mondo generali, una Coppa del Mondo di supergigante, una Coppa del Mondo di slalom gigante e sei Coppe del Mondo di slalom speciale, è tornata sulle nevi della skiarea Alpe Cimbra per preparare i prossimi appuntamenti.

“Questo è un posto fantastico e tornerò ad allenarmi qui“, erano state le sue parole nel gennaio scorso. Oggi Mikaela Shiffrin ha raggiunto Folgaria e la mitica pista Salizzona per gli allenamenti. Piste preparata nel migliore dei modi, con un ambiente tipicamente invernale grazie all’ultima nevicata e per oltre due ore si è allenata sulla Salizzona, palestra ideale per la Shiffrin che vuole essere pronta alla due giorni di Lienz.

Per il secondo anno consecutivo l’U.S Ski & Snowboard Team con i loro grandi campioni hanno scelto Folgaria e le piste Agonistica e Salizzona per la preparare le gare di Coppa del Mondo: la scorsa settimana si sono allenati i campioni di snowboard con in testa Ted Ligety, Tommy Ford e Steven Nyman, oggi è stata la volta della slalomista che è stata seguita da preparatori e dal suo staff, mentre a bordo pista alcuni curiosi hanno osservato da vicino le performance della campionessa statunitense.