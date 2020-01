Salto Speciale, Predazzo: qualificato il solandro Bresadola

venerdì, 10 gennaio 2020

Predazzo – Bresadola qualificato per il salto speciale. Cecon e Insam out. Combinata Nordica e Salto Speciale in Val di Fiemme fino a domenica. Miglior salto del polacco Dawid Kubacki, Bresadola 46°

Il solandro Giovanni Bresadola (nella foto credit Newspower) ha chiuso 46° ed è stato l’unico azzurro a qualificarsi per la sfida Individual di Salto Speciale che si disputerà domani alle ore 16 allo Stadio del Salto di Predazzo, in Val di Fiemme: “Faccio i miei complimenti agli organizzatori per la preparazione del trampolino perché so che non è stato facile in così breve tempo”. Il miglior punteggio l’ha ottenuto il polacco Dawid Kubacki, vincitore anche lo scorso anno in Val di Fiemme, uno dei favoriti se non il favorito per la competizione odierna, reduce da uno strepitoso successo al Torneo dei quattro trampolini: “La Val di Fiemme è una terra che mi ha sempre portato fortuna”. Dietro al polacco i due germanici Geiger e Stephan Leyhe. Il giapponese Ryoyu Kobayashi è invece giunto decimo mentre non ce l’hanno fatta Federico Cecon che ha concluso il salto in 51.a posizione, ed Alex Insam in 53.a.

Qualification

1 KUBACKI Dawid (POL) 139.7; 2 GEIGER Karl (GER) 139.6; 3 LEYHE Stephan (GER) 136.7; 4 PREVC Cene (SLO) 132.7; 5. KRAFT Stefan (AUT) 132.3; 6 STOCH Kamil (POL) 131.8; 7 HOERL Jan (AUT) 131.1; 8 HUBER Daniel (AUT) 131.0; 9 KOUDELKA Roman (CZE) 130.8; 10 KOBAYASHI Ryoyu (JPN) 130.7

46 BRESADOLA Giovanni (ITA) 108.7; 51 CECON Federico (ITA) 103.5; 53 INSAM Alex (ITA) 97.4