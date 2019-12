Rugby: Trento batte Verona 30-10

lunedì, 23 dicembre 2019

Trento – Vittoria del Rugby Trento. Il first XV vince prepotentemente contro un ben organizzato West Verona per 30-10 e continua la sua corsa ai play-off.

Un primo tempo caratterizzato dai tanti errori sui calci piazzati del Trento rugby, non permette ai padroni di casa di capitalizzare il gran lavoro svolto sul campo. Parziale che si chiude quindi sul 13/10 con una meta di Andrea Della Sala e del capitano Sidrit Cuka ed un calcio piazzato di Emmanuel Cantonati e due mete del West.

Nella ripresa il Trento cambia marcia e trova ancora la segnatura con Della Sala, man of the macht, Mattia Benatti e Luca Bendin. Ottima prestazione di Nicolò Panza abile a chiudere gli spazi al largo esplorati dalla linea veloce del West.

“Ci siamo fatti un bel regalo di Natale - commenta coach Soldani - il West, nonostante la posizione in classifica, è una squadra ben allenata e messa bene in campo. Abbiamo faticato nel primo tempo e non abbiamo raccolto i frutti di quanto espresso. Nel secondo tempo i ragazzi hanno spinto ancora di più, giocando con intensità e soprattutto lucidità. Ora ci godiamo le feste per poi preparare al meglio le ultime due partite del girone che saranno fondamentali per provare a salire nei play off. Voglio davvero ringraziare uno ad uno i miei giocatori perché nonostante la sfortuna in alcuni match, continuano a crederci fino in fondo, allenandosi sempre al meglio delle loro possibilità“.