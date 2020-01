Rugby, Serie C: il Trento batte il Monselice, è secondo nel Girone B. Risultati e classifica

martedì, 14 gennaio 2020

Trento – Il first XV del Rugby Trento vince, con una bella prestazione, la nona partita del girone nazionale di C1 contro il Monselice per 33 a 25 conquistando il secondo posto in classifica.

Partono subito forte i padroni di casa con una meta del giovane Andrea Della Sala, ancora una volta tra i migliori in campo, trasformata da Emmanuel Cantonati. Risponde il Monselice al decimo minuto con un bel drive. Un calcio piazzato di Cantonati ed uno degli ospiti chiudono il parziale per 10 a 8 per il Trento che, nonostante la gran mole di gioco, paga ancora errori di esperienza nella gestione del macth. Nella ripresa le due squadre si giocano il tutto per tutto esprimendo un bel rugby che ha allietato il numeroso pubblico sugli spalti. Al quinto minuto il vice capitano Mattia Benatti, man of the macth, schiaccia l’ovale oltre la meta dopo una convincente azione multi-fase del Trento, Cantonati trasforma. Al decimo è ancora Cantonati a concludere una bellissima azione dei padroni di casa iniziata da una palla recuperata a centro campo. Al 15′ una meta tecnica del Monselice riapre la partita ma è ancora Cantonati, cecchino alla piazzola, con un calcio piazzato, e Benatti a portare il Trento oltre il break. A tempo ormai scaduto una segnatura del Monselice da una touch in attacco fissa il risultato sul 33 a 25 che consente ai Trentini di conquistar 5 punti in classifica e sperare in una storica qualificazione ai play off per la serie B.

“Ci giocheremo tutto a Frassinelle domenica prossima. Oggi eravamo davvero in emergenza con l’infermeria piena a causa di sfortunati episodi accaduti in settimana. Un plauso a tutti i ragazzi che hanno giocato, esprimendo un rugby veloce, con pochi tatticismi e voglia di divertirsi. Ringrazio il pubblico intervenuto perché ci ha sostenuto fino alla fine. Ora testa bassa per preparare al meglio il prossimo match”, le parole di coach Massimo Soldani al termine della partita.

RISULTATI

Villadose 76-Altovicentino 20 ‐ 14

Trento-Monselice 33 ‐ 25

West Verona -Frassinelle 10 ‐ 26

CLASSIFICA GIRONE B SERIE C POULE 1 RUGBY

Rugby Villadose 36 punti; Altovicentino, Trento 25; Monselice 22; Frassinelle 21; West Verona -5