Pallanuoto femminile, Trofeo Città di Imperia: vince Bogliasco, An Brescia sesta

lunedì, 6 gennaio 2020

Imperia – Positivi i primi test ufficiali dell’An Brescia femminile: al Trofeo Città di Imperia – Memorial Cristiano Sapienza, la squadra di Edvin Calderara chiude al sesto posto evidenziando buoni segnali in vista dell’inizio del campionato di A2, categoria in cui sarà nuovamente impegnata l’An rosa, dopo il ripescaggio avvenuto lo scorso novembre. L’ottagonale di Imperia vedeva schierati team di A1 e A2, fornendo un ottimo banco di prova per valutare le condizioni di tutte le atlete: nel match d’apertura contro la Florentia Sport Team, netto il successo di Casali e compagne – 14 a 6 il risultato -. Contro le genovesi della Locatelli, è arrivata la sconfitta per 14 a 11, e contro il team ospitante, la Rari Nantes Imperia ‘57, l’An ha ceduto per 10 a 6. Nel derby lombardo valido per il quinto posto, 18 a 10 il punteggio a favore del Como Nuoto.

«In queste quattro partite – commenta coach Calderara -, ho avuto risposte positive dal gruppo e questo anche se il bilancio è di tre sconfitte a fronte di una sola vittoria. La manifestazione è stata molto utile per fare il punto della situazione a tre settimane dall’avvio del campionato e per confrontarci direttamente con formazioni che incontreremo durante la stagione. Sono soddisfatto di come si è comportata la squadra, ho visto miglioramenti in vari aspetti tecnici e si sono evidenziati spunti interessanti su cui lavorare ancora per continuare a crescere. Voglio ringraziare la Rari Nantes Imperia per averci invitato al torneo e faccio i complimenti per l’organizzazione impeccabile».

Nel dettaglio, la rassegna imperiese è stata vinta dal Bogliasco (squadra di A1); al secondo posto, la Rn Imperia, terza l’Aquatica Torino, quarta la Locatelli, quinto Como, sesta l’An, settimo il Varese e ottava la Florentia Sport Team.