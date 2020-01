Basket, Serie A: Trento soffre ma passa a Pistoia

Pistoia – La Dolomiti Energia Trentino lotta, soffre e poi vince: al PalaCarrara di Pistoia i bianconeri la spuntano 71-74 e salgono a quota 16 punti in classifica ottenendo la quarta vittoria in trasferta in Serie A. Dopo un primo quarto spumeggiante (22-24 dopo i primi 10’) la partita vede Trento allungare nel secondo parziale sotto i colpi di Gentile, poi i bianconeri sono bravi nonostante la reazione di orgoglio di Pistoia a restare con i nervi saldi nel finale e portare a casa una vittoria pesantissima. Foto @Montigiani.

Il girone di ritorno della Dolomiti Energia si apre con una prestazione da 30 punti a referto di Alessandro Gentile (14-21 dal campo e sette rimbalzi) e con una performance statistica clamorosa di Rashard Kelly, che chiude il match con 14 punti, sette rimbalzi, tre assist, cinque recuperi e tre stoppate. Nelle rotazioni dei lunghi accorciate dall’assenza di Andrea Mezzanotte, fermato durante la sessione di tiro della mattinata da un problema alla caviglia, brilla anche un Davide Pascolo da 12 punti, 6-7 al tiro e cinque rimbalzi.

Mercoledì alla BLM Group Arena tornano le grandi emozioni delle notti europee: ospite dei bianconeri nel Round 2 di Top 16 in 7DAYS EuroCup, il Partizan NIS Belgrado di coach Andrea Trinchieri che nel primo turno ha dominato contro la Segafredo Virtus Bologna. Palla a due mercoledì 15 gennaio alle ore 19.00, biglietti disponibili online su aquilabasket.vivaticket.it e presso l’Aquila Basket Store di piazzetta Lunelli.

Il momento chiave

I bianconeri accelerano nella seconda metà del secondo quarto, quando passano dal +3 al +11 grazie alle iniziative del “solito” Gentile e di Aaron Craft: da quel momento in poi saranno in vantaggio fino al 40’.

Il numero

5 – Le stoppate dei bianconeri, con Kelly (3) e Gentile (2) a fare la voce grossa intorno al ferro anche in difesa.

Parola al coach

«Sono molto contento di questa vittoria, arrivata in una partita che per noi era davvero delicata e importante: eravamo reduci da due partite molto dispendiose come quelle contro Virtus Bologna e Darussafaka, non era facile trovare le energie anche mentali per fare un match di sostanza e attenzione contro Pistoia. Siamo stati bravi a interpretare bene la partita, vincendola prima di tutto con la nostra difesa che ha creato i presupposti poi per poter ottenere questi due punti. Le performance di Ale e Rashard sono state importanti, e abbiamo reagito anche nel momento in cui Pistoia ha alzato al massimo la sua intensità».