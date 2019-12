Basket, Serie A: Brescia non si ferma, suo il derby con Cremona

giovedì, 26 dicembre 2019

Brescia – 5.185 cuori in festa accolgono la quinta vittoria consecutiva della Germani Basket Brescia, che conquista il nono successo in campionato mettendo con autorità le mani sul derby con la Vanoli Cremona, superata con il punteggio di 91-76. Una partita a due facce, quella della Leonessa, che fatica tremendamente nei primi 20′ di gara, concedendo agli avversari di mettere a referto 51 punti (64-28 la valutazione a favore degli ospiti), e domina nella ripresa, piazzando un parziale di 52-25 che annichilisce gli avversari e porta i biancoblu di casa in trionfo.

Se il piano partita prevedeva di iniziare la gara con il giusto approccio e di non lasciare giocate facili agli avversari, è evidente che qualcosa in casa Germani non ha funzionato per tutti i primi 20′ di gara. Complimenti a Cremona, capace di perforare la retina avversaria con grande continuità, ma una tiratina d’orecchie ai giocatori della Leonessa dopo i primi 20′ era quantomeno doverosa. Il gap di ‘soli’ 12 punti maturato alla fine del secondo quarto (51-39 a favore degli ospiti) è la nota più positiva di un primo tempo in cui i biancoblu restano a lungo spenti, senza energia, lasciando il pallino del gioco agli avversari.

Questa Germani, però, ha abituato tutti a combattere con il coltello tra i denti e il sentito derby con la Vanoli, giocato di fronte a un pubblico numeroso, caldo e colorato, non poteva fare eccezione. Si spiega anche così la metamorfosi avvenuta nell’intervallo, dopo il quale Brescia torna in campo con la faccia giusta, concentrata e vogliosa di rimettere in piedi la partita.

A Lansdowne (top scorer di serata con 20 punti), Abass (16) e compagni bastano 10′ per rimettersi in carreggiata e coronare il sorpasso proprio poco prima della sirena che sancisce la fine del terzo periodo. Poi nell’ultimo quarto la sinfonia è tutta della Germani: piano piano i biancoblu allungano le mani sulla partita, facendo sempre la cosa giusta al momento giusto, che fosse un attacco in contropiede o tramite esecuzione, un raddoppio in difesa (fondamentale su un fenomeno come Happ, autentico mattatore della serata) o un rimbalzo da prendere con energia.

Alla fine il 91-76 finale è il giusto premio alla voglia della Leonessa, ma anche alla sua precisione e alla consapevolezza acquisita con il passare del tempo di poter fare le cose necessarie per arrivare al traguardo per primi. Un obiettivo impreziosito dalla prova di Luca Vitali, che con i suoi 10 assist arriva a occupare con grande autorità il secondo posto nella classifica degli assistman all-time della Serie A.

Se l’appetito vien mangiando, nonostante l’abbuffata di successi arrivati nel periodo natalizio, domenica prossima la tavola sarà nuovamente apparecchiata per la sfida della 16/ma giornata di Serie A, che vedrà Brescia impegnata contro la S.Bernardo-Cinelandia Cantù. Quella di Desio sarà un’occasione d’oro per chiudere al meglio un anno che i tifosi della Leonessa faranno bene a ricordare a lungo.

“Avevo chiesto un certo tipo di atteggiamento per indirizzare la gara in certi binari e purtroppo non è andata come avevo chiesto – le parole di coach Vincenzo Esposito a fine partita -. Quando giochi di rincorsa, diventa tutto complicato, specie contro una squadra in fiducia. Dopo una partenza del genere, voglio fare i complimenti ai miei ragazzi, che hanno cambiato la gara giocando un ottimo terzo e quarto periodo”.

“Durante l’intervallo non ho dovuto parlare troppo – prosegue il coach casertano -. Ho chiesto ai miei di cambiare un paio di cose, giocando con più energia e di fare un certo tipo di scelta sui pick-n-roll, e loro hanno eseguito subito per riaprire la gara. Alla fine siamo stati bravi e lucidi a fare la cosa giusta nei momenti topici del match. Abbiamo fatto un secondo tempo importante a livello di energia, speriamo di imparare che quando siamo un po’ più stanchi o distratti del solito non dobbiamo metterci troppo tempo per rimetterci in carreggiata”.

GERMANI BASKET BRESCIA-VANOLI CREMONA 91-76 (20-29, 39-51, 67-66)

Germani Basket Brescia: Zerini 2 (1/1), Warner, Abass 18 (3/5, 2/3), Cain 13 (6/9), Vitali 11 (4/9, 1/2), Laquintana 7 (2/3, 1/3), Lansdowne 21 (7/13, 1/5), Naoni, Silins 3 (0/1, 1/2), Guariglia, Moss 9 (2/3, 1/1), Sacchetti 7 (1/1, 1/1). All: Esposito

Vanoli Cremona: Saunders 2 (0/4), Ariazzi, Marchetti, Sanguinetti 8 (1/1, 2/4), Ruzzier 2 (1/3, 0/4), Sobin, Richardson 13 (1/3, 2/4), De Vico 6 (1/1, 1/3), Happ 22 (9/12), Palmi 7 (1/1, 1/6), Akele 16 (6/7, 1/1). All: Sacchetti

Arbitri: Sahin, Quarta e Nicolini

Note: Tiri da 2: Brescia 26/45 (58%), Cremona 20/33 61%) | Tiri da 3: Brescia 8/17 (47%), Cremona 7/22 (32%) | Tiri liberi: Brescia 15/19 (79%), Cremona 15/17 (88%) | Rimbalzi: Brescia 36 (23 RD, 13 RO), Cremona 26 (19 RD, 7 RO)