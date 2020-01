Basket: ottava vittoria consecutiva di Iseo con Sustinente

domenica, 19 gennaio 2020

Iseo – Il Basket Iseo senza troppa fatica fa sua la sfida casalinga (87-61) contro il fanalino Basket Sustinente. I gialloblu rispettano il pronostico che li vedeva nettamente favoriti, i giovani mantovani provano a resistere ma immediato lo strappo perché tanta la differenza fisica e di esperienza tra le due squadre così coach Mazzoli può dare molti minuti ai propri under. Alla palla a due l’Argomm si schiera con Cuelho, Caramatti, Tedoldi, Boccafurni e Baroni mentre coach Brentegani propone Epifani, Pasquino, Piccinocchi, Tognoni e Colussa. Il primo canestro è degli ospiti e porta la firma di Piccinocchi, il Basket Iseo con Boccafurni pareggia e poi passa avanti. Al 03’28” c’è il time out della panchina mantovana sul 10-04, per l’Argomm ci sono i punti di Baroni, Tedoldi e Boccafurni mentre per il Sesa a segno Colussa. Al rientro Pasquino mette la tripla con l’aiuto della tabella, nonostante la difesa conceda qualcosa di troppo il Basket Iseo riesce ad allungare con Baroni e Boccafurni (16-09 dopo la metà) che poi è costretto ad uscire per un problema fisico. Al suo posto c’è Veronesi che inizia a martellare con cinque punti consecutivi (21-12 a due minuti dalla fine del periodo). Dopo il canestro di Colussa c’è la tripla di De Guzman per il primo vantaggio in doppia cifra, mentre l’1/2 di Nizzola porta al 24-15 del decimo. Secondo quarto che si apre con l’1/2 di Veronesi, poi il 4-0 ospite con Colussa e Tognoni. Il Basket Iseo alza subito i giri e piazza il parziale di 10 a 0 (Veronesi, De Guzman, Staffiere e Modenese) che al 13’06” porta al 35-19 e ad un nuovo time out di coach Brentegani. Mensah dalla lunga aumenta il divario, il Basket Sustinente trova giocate importanti da Tognoni, Colussa ed Epifani ma il Basket Iseo risponde colpo su colpo con lo scatenato Cuelho e Baroni (44-27 a poco più di due minuti dal lungo riposo). Con i gialloblu già in bonus a segno Epifani e Pasquino per il 7-0 mantovano, nell’Argomm tutti i giocatori a referto sono già andati sul parquet e Giorgini con l’1/2 interrompe il parziale ospite. Il 2+1 di Cuelho manda le due squadre negli spogliatoi con i locali a condurre 48 a 34.

Si riprende con Veronesi per Boccafurni poi ci sono gli stessi uomini di inizio partita, proprio il diciannove in gialloblu inaugura la seconda parte con una realizzazione nel pitturato. Primi minuti con un continuo scambio di colpi, il canestro di Veronesi al 23’10” vale il 56-42. Dalla media colpisce Baroni mentre dalla lunga Caramatti (in una serata in cui si è visto più in versione assistman) e il Basket Iseo trova il massimo vantaggio (61-42) poco dopo metà quarto, due viaggi in lunetta fruttano tre punti di Pasquino ma Veronesi con il 2+1 vanifica tutto. Il Basket Sustinente ha il merito di non mollare nonostante il pesante distacco, Epifani si fa apprezzare su tutti ma buone cose vengono mostrate anche da Pasquino, Colussa e Tognoni. Dopo il canestro di Epifani c’è lo scambio di triple tra Staffiere e Lo (il più giovane in campo) per il 67-50 del trentesimo. Ultimi dieci minuti aperti da un’altra tripla di Staffiere, poi altri sei punti gialloblu per il 76-50 del 33’00”. Piccolboni, Epifani, Nizzola e ancora Piccolboni per il controparziale Sesa con il 76-58 di circa metà quarto. La partita si avvicina velocemente alla fine, Mensah infila una tripla delle sue mentre in contropiede Staffiere trova il decimo punto personale. Giorgini è una sentenza e fa due su due dalla lunga distanza, l’1/2 di Piccolboni porta all’87-61 della sirena. Basket Iseo che trova così l’ottavo successo consecutivo che permette l’allungo sulla nona in classifica e l’avvicinamento al primo posto dopo il KO della Pallacanestro Gardonese. Domenica prossima in programma il derby esterno contro la Virtus Lumezzane, tra le favorite al salto di categoria, sicuramente vogliosa di rifarsi dalla sconfitta dell’andata.

ARGOMM ISEO 87-61 SESA SUSTINENTE

(24-15; 24-19; 19-16; 20-11)

Basket Iseo: Mensah 8, Cuelho 8, Baroni 16, Caramatti 3, Giorgini 7, Medeghini, Boccafurni 8, Tedoldi 2, Veronesi 15, R.E. Staffiere 10, De Guzman 5, Modenese 5. All.: M.S. Mazzoli – Vice: G. Consoli.

Basket Sustinente: Vesentini, Lo 3, Piccinocchi 2, Cattini, Nizzola 4, Campostrini ne, Pasquino 12, Epifani 18, Piccolboni 5, Colussa 9, Tognoni 8. All.: F. Brentegani – Vice: I. Ferrari.

Arbitri: L. Rodighiero di Cremona (CR) e N. Cantarini di Annico (CR).

Note – Parziali: 24-15; 48-34; 676-50 e 87-61. Tiri da due: Basket Iseo 25/35 – Basket Sustinente 10/32. Tiri da tre: Basket Iseo 10/30 – Basket Sustinente 07/19. Tiri liberi: Basket Iseo 07/14 – Basket Sustinente 20/27. Rimbalzi: Basket Iseo 41 – Basket Sustinente 29. Assist: Basket Iseo 17 – Basket Sustinente 04. Palle perse/recuperate: Basket Iseo 14/10 – Basket Sustinente 20/07. Stoppate fatte: Basket Iseo 02 – Basket Sustinente 00. Falli fatti: Basket Iseo 23 – Basket Sustinente 19. Uscito per falli: Colussa (BS) al 27’57” (63-45). Spettatori presenti 250 circa.