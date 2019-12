Basket, l’US Bormiese ha organizzato un allenamento speciale

venerdì, 20 dicembre 2019

Bormio – In occasione delle festività natalizie il settore Basket dell’US Bormiese ha organizzato un allenamento speciale per tutti i ragazzi tesserati, alla presenza di genitori e amici. Un’oretta trascorsa in allegria che è servita anche per fare il punto della situazione dopo due anni di attività del settore, nato dall’impegno e dalla passione di Ravinetto senior e junior ovvero Franco e la figlia Giulia. Accasatisi nel Bormiese un paio di anni fa, i due si sono lanciati in questa avventura, di per sé audace… perché l’Alta Valle è terra dove alcuni sport sono radicati e praticati assai, mentre il basket è sempre stato una “Cenerentola”, nonostante Bormio sia divenuto sin dagli anni ’80 un polo di attrazione della palla a spicchi (grazie all’indimenticabile Diego Pini). Franco sta faticosamente “allevando” una piccola nidiata di cestisti, trascorrendo buona parte del suo tempo in tutte le palestre del comprensorio: “Sono arrivato a fare ben 7 ore di allenamenti nell’arco di una giornata, oltre a seguire mia figlia che si allena a Sondrio: un impegno che sostegno volentieri perché vedo nei bambini tanto interesse per la pallacanestro” – dichiara Franco – “non escludo di ampliare l’attività in futuro, se il settore crescerà anche nella disponibilità di tecnici e allenatori desiderosi di dare una mano. Quest’anno ci sono due ragazzi che mi stanno aiutando, ma c’è posto per tutti!”.

I due ragazzi in questione sono Sofia Marinelli ed Emiliano Noris, che a febbraio frequenteranno il corso di minibasket a Sondrio diventando a tutti gli effetti allenatori giovanili. Attualmente il settore conta una trentina di ragazzini di età compresa tra i 7 e i 14 anni (2005-2012), distribuiti su tre gruppi. Fanno allenamenti tutto l’anno, partecipano a un campionato e a diversi tornei durante i quali mettono i pratica la tecnica di gioco e imparano a confrontarsi con gli avversari sotto canestro. Grazie ad alcuni volenterosi genitori il settore si è anche dotato di un Consiglio, che costituirà un ulteriore supporto per la gestione dell’attività. I tesseramenti per il settore Basket sono aperti a tutti, in particolar modo si auspica un aumento in ambito femminile per poter creare una vera e propria “squadra in rosa”. Per informazioni: Segreteria US Bormiese 0342 910482