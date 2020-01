Aprica, prove Indicative Sci alpino: Pizzi e Motterlini vincono nel gigante Allievi

mercoledì, 15 gennaio 2020

Aprica – La pista Benedetti de l’Aprica ha ospitato oggi la prova di slalom gigante indicativa per la categoria Allievi. L’evento è organizzato dal G.B. Ski Club ed assegna anche il trofeo “Naturalmente GB”.

In campo femminile successo per la lecchese Eleonora Pizzi che si impone in questa competizione fra le porte larghe con il crono di 2’03.99. Alle sue spalle Ginevra Gaiani dello sci club Radici Group che termina con il crono di 2’04.68 e con 67 centesimi di ritardo dalla vincitrice di giornata. Completa il podio Giulia Romele dello sci club Valpaolt che conclude terza con il crono di 2’04.83. Nella top five entrano anche: Martina Lazzeri, sci club Valdidentro, quarta in 2’05.63 e Sofia Parravicini, sci club Lecco, quinta in 2’06.47.

La competizione maschile ha visto il netto successo di Pietro Motterlini, Ski Racing Camp, che si impone con il crono di 1’59.77. Al secondo posto il lecchese Mattia Zanni che conclude la sua performance in 2’01.67. Terza piazza per Jacopo Ferretti dell’ASD Skiing in 2’01.86. Federico Romele, dello sci club Valpalot, chiude al quarto posto con il crono di 2’02.26. Quinto posto per Luca Bianchi, sci club Lecco, in 2’03.17.

Domani, giovedì 16 gennaio, sempre sulla Benedetti spazio alla seconda giornata di competizione con la prova di slalom speciale valido sempre come prova delle indicative.