Riva del Garda ha ricordato Mino Miorelli, Pellegrini: “Grande pioniere”

sabato, 11 gennaio 2020

Riva del Garda – Addio a Mino Miorelli, pioniere delle fiere con prodotti calzaturieri a Riva del Garda (Trento). All’inizio di Expo Riva Schuh è stata ricordata la figura di Mino Miorelli dal presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini.

“A Mino, uno dei pionieri della fiera che oggi andiamo a inaugurare, il nostro territorio deve molto. Fu lui, unico italiano tra i dodici rappresentanti di prodotti calzaturieri che qualche decennio fa cominciarono a riunirsi sul Garda per incontrare i propri clienti, a proporre di concentrare tutto a Riva del Garda”, queste le parole con cui il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini ha aperto il momento inaugurale della 93esima edizione di Expo Riva Schuh, manifestando il proprio cordoglio, parlando a nome della Società, per la scomparsa di Mino Miorelli, venuto a mancare proprio due giorni prima dell’inizio della manifestazione che ha contribuito a fare nascere.

Nella foto stand Expo Riva Schuh 1975 – al centro vestito di bianco Mino Miorelli – archivio credit foto Biatel.

“Fu artefice con Eichholz di questa idea, che si è evoluta nel tempo fino a diventare la grande fiera che è oggi – ha concluso Pellegrini – Accanto a un sincero ringraziamento per quanto ha fatto, c’è l’impegno di tenere vivi alcuni suoi insegnamenti: intuizione e coraggio sono i valori che hanno mosso quella decina di rappresentanti e, oggi come allora pur nel contesto profondamente mutato, questi due aspetti devono essere tenuti al centro della nostra attività. A Mino, al suo fondamentale contributo e al suo sorriso istrionico che ricordo come amico, grazie di cuore”.