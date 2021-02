Sci, Campionati Regionali: brillano i baby dello sci club Ponte di Legno

domenica, 28 febbraio 2021

Passo Tonale – Sulla pista Serodine del Passo Tonale si è svolto il campionato regionale di slalom speciale per la categoria Baby sia maschile sia femminile, della Fisi Alpi Centrali.

La prova “rosa” per le nate nel 2011 ha visto il successo di Meti Benzoni del team di Madesimo. Seconda piazza per Emma Cattaneo dello sci club Ponte di Legno e terza posizione per la bergamasca dello sci club Radici Group Viola Vismara. Nella top five di questa prova fra le porte strette entrano anche: Neva Gonella, sci club 13 Clusone, che chiude quarta e Dorotea Martina dell’Ossola Ski Team che centra la quinta piazza. Asia Martinazzoli, che difende i colori dello sci club Croce Domina, si laurea nuova campionessa regionale fra le baby nate nel 2012. Medaglia d’argento per Helen Gilardi dell’Orobie Ski e terza piazza per Mara Sangiorgio dello sci club Santa Caterina. Quarta posizione, sempre fra le nate del 2012, per Lucrezia Macchiarella del Reit Ski Team Bormio e quinta piazza per Beatrice Penna del Centro Sportivo Madesimo (nella foto credit .

Nella prova maschile, sempre di slalom speciale, si impone e si laurea nuovo campione regionale di specialità, fra i nati del 2011, Andrea Gabossi del Centro Agonistico Brixia Sci. Alle sue spalle Giulio Romele del Val Palot Ski e terza piazza per Marco Bertoldini dello sci club Alta Valsassina. Carlo Tommaso Bonera, Val Palot Ski, chiude al quarto posto mentre Niccolò Arlanti, dello sci club 90 Monte Campione centra la quinta posizione completando così la top five di questo campionato regionale baby maschile per i nati del 2011. Leonardo Combi, del Valsassina Ski Team, è il nuovo campione regionale di categoria per i nati nel 2012. Medaglia d’argento per Sebastiano Autorino del Centro Sportivo di Madesimo. Il bronzo è andato invece a Giovanni Gambino del Revolution Ski Team a pari merito con l’ossolano Jacopo Della Maddalena. Quarto posto per Filippo Marchina del Centro Agonistico Brixia Sci e quinto posto per Tommaso Alessi dello sci club Campodolcino.

Soddisfazione per gli atleti dello Sci Club Ponte di Legno che stanno crescendo e conquistano piazzamenti. Nei baby femminile, oltre a Emma Verzeni, spicca Amelie Sandrini che si piazza al 7° posto assoluto partendo per ultima, mentre nei baby 1, settimo posto per Eva Missiaia che si conferma tra le migliori. Infine nei baby maschile altri 2 top ten: al sesto posto Pietro Bezzi, 9° posto per Nicola Faustinelli.