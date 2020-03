In Trentino altri 131 contagi e 6 decessi, il terzo a Vermiglio

lunedì, 23 marzo 2020

Trento – Emergenza coronavirus, i contagi sono in leggero miglioramento in Trentino. I numeri: 6 decessi, 131 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 68 persone guarite, Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti (nella foto) ha tracciato un quadro sulla situazione e sull’attività che è stata avviata sul territorio.

L’ATTIVITA’ - “Voglio ringraziare i trentini per il senso civico – ha detto il Governatore – la mobilità si è praticamente azzerata negli ultimi giorni, inoltre saranno accolti due pazienti dalla Lombardia che è in forte emergenza”. Il presidente Fugatti ha inoltre ricostruito gli incontri via Skype con “chi è in prima linea in questo momento”, che devono essere tutelati, in particolare i responsabili e gli operatori delle Rsa e i rispettivi sindaci, i vigili del fuoco, poi il briefing con i vertici di Euregio, Fondazione Mach e Protezione Civile, infine ha lanciato un appello ai medici in pensione per poter tornare in corsia in questa fase di emergenza. Cinque giovani medici sono già stati assunti in questa fase, a supporto del personale che già opera nelle strutture sanitarie.

Il dottor Antonio Ferro, dirigente di Apss Trento, ha illustrato il quadro sui sintomi da sindrome influenzale e sui contagi della seconda generazione di Covid 19 e l’invito è “rimanere a casa almeno 10 giorni e non essere a contatto con altre persone”. Sulla situazione c’è un miglioramento: dai 239 contagi di sabato, 173 di ieri e 131 di oggi.

Inoltre il dottor Paolo Bordon, direttore generale di Apss, ha posto l’accento sulla situazione ospedaliera e le Rsa,che lavorano da ormai due settimane a pieno regime e tra questi spiccano le Rsa di Arco e Tione. Per quanto riguarda la sperimentazione del farmaco il direttore generale ha detto che “Aifa ha dato via libera alla sperimentazione dell’Avigan per il Covid-19″ e la speranza è che il Trentino sia autorizzato a questa sperimentazione. Tra le altre novità la possibilità di mettersi in contatto in Rete tra il paziente e i familiari, con le modalità illustrate dal dottor Giovanni Pedrotti.

L’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana ha illustrato la situazione in Trentino.

TERZA VITTIMA A VERMIGLIO – I deceduti sono 6, tra cui tre uomini, tra Vermiglio, Castello Molina e Pieve di Bovo, e altrettante donne di Ledro (Rsa Bezzecca), Predazzo e Stenico. La comunità di Vermiglio piange il terza vittima del Covid-19. Sono 25 le vittime del Covid-19 in casa di riposo del Trentino.

Complessivamente i contagiati in Trentino sono 1611, di cui 862 a domicilio, 345 nelle Rsa, 249 ricoverati negli ospedali e 46 in Terapia Intensiva. Le persone guarite sono 68.

LA SITUAZIONE - Nelle ultime 24 ore si sono registrati 8 nuovi contagi (216 complessivi) a Trento, 2 (38) a Rovereto, 3 (151) ad Arco, 8 (44) a Riva del Garda, 2 (97) a Dro, 5 (104) a Ledro, 2 (34) a Pinzolo, 5 (24) a Tione, 1 (53) a Canazei, 1 (7) a Cavedine, 1 (3) a Livo, 2 (6) a Ville D’Anaunia, 1 (10) a Cles, 1 Caldes, 2 (8) Pejo, 7 (38) a Vermiglio.

118 TRENTINO EMERGENZA - Il dottor Paolo Caputo, dirigente del Servizio Trentino Emergenza ha infine tracciato un quadro sull’attività svolta in questi giorni: “Siamo in prima linea e questi sono giorni davvero caldi”. Oltre 300 persone lavorano al 118 Trentino Emergenza e il dottor Caputo ha chiesto “di fornire maggiori informazioni per migliorare le modalità e il tipo di intervento”.