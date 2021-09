Alpe Cimbra, il Religion Today Film Festival a Lavarone

martedì, 21 settembre 2021

Lavarone – Dal 22 al 29 settembre 2021 Religion Today Film Festival tornerà al Teatro San Marco e nei cinema di Trento per la 24° edizione della rassegna.

Religion Today è nato nel 1997 come primo festival internazionale e itinerante di cinema delle religioni per una cultura della pace e del dialogo tra persone, popoli, fedi e culture. Ogni edizione approfondisce un tema dell’anno (quest’anno il tema è “Nomadi nella fede“) e include eventi speciali, momenti di approfondimento scientifico e attività per le scuole di ogni ordine e grado.

La novità è che quest’anno il Festival arriva anche in alcuni centri del Trentino, tra i quali anche il Comune di Lavarone, con una doppia proiezione, una per il pubblico generico e una riservata alle scuole.

In particolare giovedì 23 settembre, alle ore 20.30 presso il Cinema Dolomiti di Lavarone saranno proiettati:

BIG GUY di Hicham Harrag e Samir Harrag (Francia, durata 20’)

Brahim è l’unico custode di Mehdi, suo fratello di 10 anni. Vivono in alloggi sociali in una zona suburbana. Mehdi, ferito in guerra, è ora handicappato, costringendo il fratello Brahim ad assumersi pesanti responsabilità. Tra abitudini, lavoretti e il suo lavoro di fattorino per sbarcare il lunario, Brahim è esausto e si trova di fronte a un grave dilemma.

L’INCONTRO di Salvatore Romano (Italia, durata 88′)

Paolo esce dal carcere dopo 10 anni. Il prete della comunità cui è assegnato gli affida un compito particolare: riportare un grande crocefisso in una chiesa abbandonata. Il giovane non crede in Dio e non riesce a perdonarsi e a farsi perdonare del grave fatto commesso. Il viaggio insieme al Cristo è l’occasione di affrontare i fantasmi del passato e iniziare un percorso intimo e redentivo, che lo porterà a una via crucis nella sua anima e che lo cambierà nel corpo e nello spirito, facendogli ritrovare la fede e la fiducia nel prossimo.

Il regista di questo secondo film, Salvatore Romano, sarà presente in sala, insieme al direttore artistico del Festival Andrea Morghen.

Ingresso gratuito ma sono richiesti prenotazione e green pass. Per prenotare: 340 5200523 oppure lavarone@biblio.tn.it

La mattina del 24 settembre le proiezioni saranno riservate alle scuole con la presenza sempre di Andrea Morghen.

Per chi volesse saperne di più: https://www.religionfilm.com/it – https://www.facebook.com/religionfilm/