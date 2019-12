Valle Camonica: caso di intossicazione da monossido di carbonio

venerdì, 27 dicembre 2019

Borno – Il killer silenzioso torna a colpire. In questi giorni di vacanza per le festività natalizie e con l’apertura delle seconde case si sono verificati i primi casi di intossicazione in Valle Camonica, in particolare a Borno e Artogne.

Sull’Altopiano del Sole una coppia di pensionati, originari della provincia di Bergamo e in vacanza da alcuni giorni hanno accusato ieri pomeriggio dei malori e sul posto sono giunti un’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. I due anziani sono stati presi in cura dall’equipe medica, senza problemi gravi.

I controlli di caldaie, stufe e camini, soprattutto dopo un periodo di inattività hanno necessità di manutenzione e pulizia per verificarne il loro funzionamento.