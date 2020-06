Truffatrice arrestata in un sportello bancario di Lovere

venerdì, 12 giugno 2020

Lovere – Arrestata truffatrice. Una donna di 51 anni, ucraina, è stata arrestata a Lovere (Bergamo), allo sportello di una banca, mentre stava per incassare un assegno circolare a suo nome da 20mila euro. Secondo le indagini i soldi sarebbero arrivati con un passaggio contabile on line, e la vittima sarebbe un imprenditore campano che si sarebbe accorto che il passaggio dei 20mila euro da un conto all’altro intestato alla sua società non era andato a buon fine.

Da qui la denuncia e le indagini che hanno portato all’arresto delle 51enne a Lovere (Bergamo). La donna, probabilmente attraverso un “phishing” sarebbe entrata nei conti dell’imprenditore e quella cifra sarebbe finita sul suo conto aperto un mese fa. Ora è un carcere a Bergamo, accusata di ricettazione, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.