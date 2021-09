domenica, 26 settembre 2021

Pomarolo – Tragedia nel pomeriggio di oggi in Vallagarina: un centauro di 54 anni di Pomarolo ha perso il controllo della sua motocicletta, finendo contro il guard rail. Nulla da fare per l’uomo, inutili i soccorsi immediatamente giunti sul posto per il tentativo di rianimazione. Nello scontro, avvenuto tra Rovereto e Villa Lagarina, è rimasta ferita anche un’altra persona. Indagano i carabinieri per ricostruire quanto accaduto.