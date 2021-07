Teglio, oggi l’ultimo saluto a Silvano e Jessica Andreoli

giovedì, 22 luglio 2021

Teglio – Ultimo saluto a Silvano e Jessica Andreoli, padre e figlia morti in un terribile incidente una settimana fa a Teglio (Sondrio). La Procura di Sondrio che coordina le indagini sull’incidente ha dato il nullaosta alla sepoltura, sono stati fissati i funerali e la cerimonia si terrà oggi pomeriggio – con inizio alle 15 – nella tensostruttura allestita vicino al campo sportivo della frazione San Giovanni di Teglio.

Cordoglio da parenti e amici anche da fuori della Valtellina. “Non esistono parole per questa tragedia. Tutto il nostro gruppo si unisce all’immenso dolore dei familiari. Jessica e Silvano lasciano un vuoto incolmabile in tutti noi, ma nulla potrà mai cancellare il loro ricordo. Vivranno per sempre nei nostri cuori”, hanno scritto gli “Amis de San Giuan”, l’associazione di promozione locale di San Giovanni di Teglio.