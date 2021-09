Spaccio e armi in casa, 30enne arrestato dai carabinieri nel Bresciano

sabato, 25 settembre 2021

Brescia – Spacciatore arrestato dai carabinieri. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Brescia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di origine albanese, residente nella periferia di Chiari (Brescia), per spaccio detenzione illecita di sostanze stupefacenti, armi e munizionamento.

L’operazione è stata attivata da un carabiniere che, nel passare lungo la via, libero dal servizio, notava che l’uomo, giunto a bordo di una vettura nei pressi della sua abitazione, effettuava dei movimenti sospetti oltre a dare l’impressione di essere agitato e guardingo. Il militare pertanto provvedeva a contattare le pattuglie in servizio tramite la locale centrale operativa, inviandole proprio a Castegnato per effettuare un controllo ed accertare che l’uomo non stesse commettendo attività illecite.

Pertanto i carabinieri attendevano che l’uomo attenzionato uscisse di casa e provvedevano ad effettuare una perquisizione personale che dava esito positivo in quanto, all’interno del marsupio indossato dal malfattore, veniva rinvenuto un sacchetto in cellophane termosaldato con all’interno 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire di rinvenire, occultati in un mobile della cucina: 7 panetti del peso lordo di 7mila grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”; 6 involucri in cellophane del peso lordo di 1450 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”; 2 bilancini di precisione; materiale vario per il confezionamento dello stupefacente; la somma contante di 4.400 euro.

Nel corso delle operazioni veniva altresì rinvenuta, all’interno della cappa della cucina una pistola marca Star Fire Arms calibro 9×19 matricola 1133304 munita di caricatore e 9 proiettili dello stesso calibro.

Tutto il materiale e lo stupefacente rinvenuto, veniva sottoposto a sequestro. L’albanese è stato rinchiuso nella casa circondariale “Nerio Fischione” di Brescia.