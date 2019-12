Scontro frontale sulla Sp37 in Alto Garda, due feriti tra cui donna incinta

lunedì, 30 dicembre 2019

Riva del Garda – Mattinata con un incidente in Alto Garda: il bilancio è di due feriti. Mobilitazione per incidente stradale con persone rimaste nell’abitacolo dell’autovettura – bloccate, impossibilitate a uscire dal veicolo, ma non incastrate – sulla Strada Provinciale 37 del Monte Tombio. Sul posto i vigili del fuoco di Riva del Garda con quattro automezzi (polisoccorso pinza idraulica, autopompa, e due mezzi di supporto) e dieci uomini. Ci si trovava di fronte a un incidente frontale tra due autovetture, che aveva provacato l’esplosione di tutti gli airbag.

Si provvedeva con l’utilizzo dell’attrezzatura di forza a estricare una donna incinta, mentre il conducente dell’altra autovettura è riuscito a scendere autonomamente. E’ stato effettuato, inoltre, supporto per l’atterraggio dell’elisoccorso su un tornante poco più a nord del luogo dell’incidente, che provvedeva al trasferimento in ospedale di entrambi i conducenti coivolti nel sinistro. Sul posto Polizia Locale Alto Garda e Ledro, Trentino Emergenza 118 Arco.