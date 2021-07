Schianto a Costa Volpino, chiusa la Statale 42 del Tonale

domenica, 18 luglio 2021

Costa Volpino – A causa di uno scontro frontale-laterale che ha visto coinvolti tre veicoli e complessivamente sei persone di cui due minorenni, è temporaneamente chiusa la galleria Costa Volpino sulla Statale 42 del Tonale, al km 63,800, in località Costa Volpino (Bergamo), in entrambe le direzioni. Presenti sul posto i sanitari del 118, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco. Quattro persone sono finite in ospedale per le ferite riportate, le più gravi a Lovere e Brescia, le altre a Esine e Piario. Disagi e ripercussioni sulla viabilità per buona parte della serata.