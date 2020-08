Ruba all’oratorio di Palazzolo sull’Oglio, 29enne arrestato dai carabinieri

martedì, 18 agosto 2020

Palazzolo sull’Oglio – Ruba 36 euro all’oratorio di Palazzolo sull’Oglio (Brescia), arrestato 29enne. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari, a seguito segnalazione giunta al NUE112, sono intervenuti presso l’oratorio “San Paolo in San Rocco” poiché era stato segnalato un furto. I militari all’arrivo sul posto hanno incrociato un 29enne del posto, pregiudicato per reati contro il patrimonio e arrestato la vigilia di ferragosto per un furto presso una farmacia. Il giovane fermato è stato trovato in possesso di 36 euro sottratti dalla cassa del bar dell’oratorio dove si era introdotto forzando la porta d’ingresso. Il denaro è stato subito restituito al legittimo proprietario.

I carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato furto aggravato. Sottoposto a rito direttissimo il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.