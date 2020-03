Proseguono i controlli e le denunce dei carabinieri in Trentino, nei guai barista di Canazei

martedì, 24 marzo 2020

Trento - Proseguono i controlli e le denunce dei carabinieri in Trentino. Di seguito alcuni casi registrati nelle ultime ore:

- chi da Trento e da Povo va Cadine per far acquisti di alimenti;

- il camperista modenese che era fermo nei pressi del lago di Terlago;

- il sessantenne che all’autostazione di piazza Dante attendeva il pullman per Viote del Bondone poiché aveva bisogno di “farsi un giro”;

- il ciclista trovato sulla ciclabile di lungo Adige, perché aveva bisogno di “chiarirsi le idee” dopo un litigio con la madre;

- i due marocchini all’interno dei parchi di Santa Chiara e Santa Croce, in attesa di incontrare altri connazionali;

- il roveretano che ha autocertificato falsamente di essere stato presso l’Ospedale Santa Chiara per la nascita della figlia;

- l’uomo intento a lavare l’auto in un autolavaggio di Mezzocorona;

- i tanti a piedi o in bicicletta, che passeggiavano nei propri comuni o in quelli limitrofi senza alcun valido motivo.

A Canazei, uno dei comuni trentini colpito da numerosi contagi, un uomo il sabato pomeriggio era al bar, chiuso per tutti, ma non per gli amici. Questi sono stati tutti ovviamente denunciati e il gestore dell’esercizio è stato segnalato anche al Commissariato del Governo per la doverosa sospensione dell’attività.