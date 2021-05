Nel Bresciano 701 infrazioni e 12 patenti ritirate in una settimana dalla Polizia Stradale

martedì, 4 maggio 2021

Darfo Boario Terme – Nel corso dell’ultima settimana la Polizia Stradale di Brescia ha effettuato numerosi controlli coinvolgendo 274 pattuglie di vigilanza stradale, di cui 144 in autostrada e 130 sulla viabilità ordinaria che hanno controllato 893 veicoli e 1046 persone.

701 sono state le infrazioni complessivamente elevate con 1370 punti decurtati; le patenti ritirate sono state 12, le carte di circolazione 16 e sono stati effettuati 12 fermi amministrativi.

Nel periodo in questione sono state contestate 45 violazioni per eccesso di velocità e 20 violazioni per velocità pericolosa, in particolare 43 persone sono state sanzionate per l’uso del telefonino alla guida e 43 violazioni per il mancato o non corretto uso dei sistemi di ritenuta.

L’attività infortunistica complessiva consta in 30 incidenti: 18 incidenti con feriti, 10 con soli danni a cose e due con esito mortale.

Atti osceni in Autostrada

Nel corso della settimana, una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Montichiari in servizio in A21, durante un controllo nelle Aree di parcheggio, nel comune di Leno (Brescia) ha sanzionato un cinquantaseienne resosi responsabile di atti osceni in luogo pubblico.

Il protagonista, che si era posizionato all’interno del piazzale dell’area di sosta in modo da poter essere facilmente visibile dai passanti, dovrà pagare una sanzione amministrativa di 1000 euro.