Maltempo, interventi dei vigili del fuoco a Burgraviato e Bolzano

sabato, 22 agosto 2020

Bolzano – Una serata di lavoro per i vigili del fuoco di Bolzano e dell’Alto Adige che in poche ore hanno effettuato più di 300 interventi per allagamenti, piccole frane e cadute piante.

Dopo le temperature record dei giorni scorsi a Bolzano, un nubifragio si è abbattuto dal pomeriggio, provocando disagi agli automobilisti in tutto l’Alto Adige. Sono stati effettuati dal pomeriggio più di 300 interventi dei vigili del fuoco soprattutto la zona del Burgraviato e Bolzano. In particolare per allagamenti in cantine e garage, rimozione ostacoli alla circolazione, taglio rami e piante pericolanti e piccoli smottamenti.