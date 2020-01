Lavoratori ribelli al Penny Market di Desenzano del Garda: divieto di dimora per otto persone

giovedì, 9 gennaio 2020

Desenzano del Garda – Licenziamenti e proteste al polo logistico Penny Market di Desenzano del Garda: otto divieti di dimora emessi.

Il personale del Commissariato di Desenzano del Garda e della locale DIGOS ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di dimora a Desenzano del Garda (Brescia), emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il locale Tribunale nei confronti di otto persone.

L’indagine trae origine dal licenziamento di undici soci lavoratori della cooperativa Servizi Associati, tutti iscritti al sindacato SI COBAS, per calo di produttività attribuito dalla società ad un deliberato sabotaggio e al conseguente “picchettaggio a singhiozzo” promosso ed organizzato dai rappresentanti provinciali dell’organizzazione sindacale.

Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di violenza privata aggravata nei confronti dei rappresentanti provinciali del sindacato SI COBAS, quali promotori ed organizzatori della protesta, dei lavoratori licenziati, autori delle condotte di sabotaggio della movimentazione merci all’interno del magazzino, nonché di tutti i soggetti direttamente coinvolti nell’ostruzione del transito del camion.

In relazione alla gravità del fatto e alla necessità di impedire la reiterazione del reato, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di applicare la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio del Comune di Desenzano ove ha sede il polo logistico Penny Market, in tale modo precludendo ai manifestanti l’accesso al citato stabilimento e consentendo la prosecuzione dell’attività commerciale della società che, a causa dei blocchi, ha subito gravi perdite economiche paventando, nelle scorse settimane, la chiusura dello stabilimento.