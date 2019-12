Incendio tetti e canne fumarie: interventi dei vigili del fuoco ad Artogne, Desenzano e Chiari

lunedì, 30 dicembre 2019

Artogne – Tre interventi dei vigili del fuoco ad Artogne, Desenzano e Chiari, con danni alle abitazioni. Questa notte alle 1.58 i vigili del fuoco sono stati attivati per un incendio tetto in un’abitazione di via Montecampione ad Artogne (Brescia).

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Darfo con Aps e il supporto di un’autoscuola, i volontari di Darfo con autobotte e distaccamento di Breno. Bruciati 30 metri quadrati di tetto. L’appartamento è stato dichiarato agibile.

Il secondo intervento a Desenzano del Garda (Brescia), sempre per un incendio tetto. Sono giunte due squadre dei vigili del fuoco di Desenzano del Garda, i volontari di Salò con autoscala e in supporto i vigili del fuoco di Brescia e Castiglione delle Stiviere.

Il terzo intervento per l’incendio di una soletta in legno nel comune di Chiari (Brescia), a seguito di un incendio di una canna fumaria. Sul posto sono stati inviate diverse squadre dei vigili del fuoco, con la prima partenza dalla sede centrale, quindi i volontari di Chiari e Palazzolo. I vigili del fuoco segnalano l’alta frequenza di questa tipologia di incendio, che vede spesso l’intervento di diverse squadre nel Bresciano.