Forcola: turista ustionato da uno scaldabagno a legna

lunedì, 24 agosto 2020

Forcola – Un turista emiliano è rimasto ferito dal ritorno di fiamma di uno scaldabagno a legna, è stato soccorso e ricoverato in ospedale con una prognosi riservata. Vittima dell’incidente Gianni T., 75enne, residente in provincia di Modena che stava trascorrendo un periodo di vacanza nella sua seconda casa in Valtellina.

Il 75enne ha acceso lo scaldabagno a legno, utilizzando dell’alcol ed ha riportato ustioni di secondo grado al volto e agli arti. L’allarme è stato lanciato dalla moglie e sul posto è giunta l’eliambulanza con l’equipe medica che ha stabilizzato il turista ferito e trasportato al centro Grandi ustionati di Genova.