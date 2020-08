lunedì, 24 agosto 2020

Esine – Schianto tra auto e moto in serata a Esine (Brescia). Due persone coinvolte, uno – 15enne – è in gravi condizioni. Lo schianto è accaduto alle 22.38 in via Marconi e sul posto sono giunti l’elisoccorso dalla centrale operativa da Brescia, un’ambulanza di base, un mezzo di soccorso avanzato di 1° livello e le forze dell’ordine. Due persone hanno riportato traumi.