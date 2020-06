Dro, soccorso un 65enne colto da malore in campagna

mercoledì, 17 giugno 2020

Dro - Soccorso un sessantacinquenne colto da malore mentre lavorava in campagna. I vigili del fuoco del Corpo di Dro (Trento) sono usciti in tarda mattinata, chiamati per supporto elicottero e il recupero della persona trovata in gravi condizioni a terra al Gaggiolo.

I vigili del fuoco, con due veicoli e sette persone, sono stati dirottati a Pietramurata in località ai monti, dove si trovava l’infortunato. Secondo una prima ricostruzione il 65enne si trovava in campagna dove stava lavorando ed è caduto per un malore. L’equipe medica vericellata direttamente sul posto, con in supporto un’ambulanza del 118. L’elicottero è atterrato nel campetto di fronte alle scuole di Pietramurata e successivamente ha trasportato il 65enne al Santa Chiara di Trento.