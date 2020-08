Chiareggio, fiori in ricordo delle vittime della frana

domenica, 16 agosto 2020

Chiesa in Valmalenco – Turisti e amici delle due famiglie del Varesotto vittime della frana che mercoledì scorso si è abbattuta su Chiareggio, località della provincia di Sondrio, hanno deposto fiori in ricordo di Gianluca Pasqualone, 45 anni, Silvia Brocca, 41 anni e Alabama Guizzardi, 10 anni. Un momento forte per la comunità di Chiareggio e della Valmalenco.

Quanto accaduto è intanto al centro di una serie di accertamenti dei carabinieri e di un’indagine coordinata dalla Provincia di Sondrio e da parte dei turisti non mancano accuse nei confronti di chi deve tutelare residenti e turisti. “C’è un piano di prevenzione del dissesto idrogeologico?”, è il quesito che si pongono gli amici delle vittime della frana di Chiareggio. Ora l’inchiesta farà luce su eventuali responsabilità.