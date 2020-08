Cercatore di funghi muore nei boschi tra Tirano e Sernio

martedì, 25 agosto 2020

Tirano – Un cercatore di funghi ha perso la vita nella zona di Trivigno, tra Tirano e Sernio (Sondrio). Era uscito in mattinata, quando è scivolato in un sentiero a 1200 metri di quota, finendo in un dirupo ed è morto sul colpo. La tragedia è accaduta tra le località Piani e Costamoscia.

Sul posto le squadre del Sagf della Guardia di Finanza con l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tirano e gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione di Valtellina e l’elisoccorso dalla centrale di Bergamo. Il recupero del cadavere è avvenuto nel tardo pomeriggio.