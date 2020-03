Brescia, la Polizia di Stato arresta spacciatore 34enne

sabato, 21 marzo 2020

Brescia – La Polizia di Stato arresta 34enne per spaccio nella zona di San Faustino a Brescia. Le pattuglie della Squadra Volante della Questura hanno identificato una persona che, incurante dei divieti dovuti all’emergenza epidemiologica, stazionava in zona San Faustino.

L’uomo, 34enne, pakistano, è stato trovato in possesso di diverse quantità di sostanza stupefacente (100 grammi di hashish e 100 grammi di marijuana), bilancini di precisione e di 580 euro in contanti.

Alla vista della volante, l’uomo si è dato alla fuga a bordo di una bicicletta per le vie del centro cittadino imboccando strade contromano per assicurarsi la fuga, fino a via delle Grazie dove gli agenti, lo hanno bloccato e arrestato per spaccio e possesso di sostanze stupefacente nonché, denunciato per la violazione delle norme sul divieto di mobilità in assenza di giustificati motivi come stabilito dal recente decreto governativo.

L’invito è sempre quello di restare a casa e non uscire se non strettamente necessario o se non ricorrono i motivi di lavoro, salute e prima necessità indicati dal decreto. La collaborazione di tutti, anche durante le fasi di controllo, è indispensabile. In gioco c’è la salute di tutti.