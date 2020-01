Breno, lutto cittadino per la scomparsa di Sandro Farisoglio

giovedì, 16 gennaio 2020

Breno – L’intera Valle Camonica piange Sandro Farisoglio, a Breno domani giornata di lutto cittadino. ”Il sindaco, l’Amministrazione comunale e l’intera comunità di Breno – si legge in un messaggio del Comune -, commossi e molto addolorati, sono vicini alle famiglie Farisoglio e Mazzoli per la scomparsa dell’amato Sandro Farisoglio.

La sua forza e il suo coraggio nell’affrontare la malattia, l’amore per Breno e per la sua Valle Camonica, la sua determinazione sono l’eredità che lascia a tutti noi. Non dimenticheremo mai il suo sorriso e quel suo modo di essere dentro le cose in modo leggero ed approfondito allo stesso tempo. Salutiamo Sandro ringraziandolo per quello che ci ha donato“.

LUTTO E CERIMONIE

Domani, giorno dei funerali, è stato proclamato il lutto cittadino dalle 8 alle 20, in segno di cordoglio, di rispetto e di partecipazione al profondo dolore dei famigliari e dell’intera comunità di Breno. Le bandiere sono ora esposte a mezz’asta e domani tutti i titolari di attività commerciali del paese hanno deciso di tenere chiuse le loro attività nel pomeriggio. La manifestazioni previste a Breno per domani sono state tutte cancellate.

La camera ardente è allestita nella chiesa di Sant’Antonio, nella medesima piazza in centro al paese, chiusa al traffico per l’occasione. Nel pomeriggio di domani, per i funerali, alcune vie del paese saranno chiuse al traffico e saranno allestite apposite aree parcheggio, con la protezione civile comunale e le forze dell’ordine che direzioneranno il traffico.

Questa sera alle 19 è prevista la veglia funebre, domani alle 15 i funerali nel duomo di Breno e a seguire il corteo verso il cimitero del paese. Per tutta la notte la camera ardente resterà aperta, presidiata dalla protezione civile, dai vigili del fuoco volontari, di cui Sandro faceva parte, e dalle altre associazioni brenesi.