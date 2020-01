Aprica, paura per sciatore finito fuori pista in caduta

venerdì, 3 gennaio 2020

Aprica - Paura per sciatore finito fuori pista a seguito di una caduta ad Aprica (Sondrio). E’ stato soccorso dalla Polizia di Stato in servizio nel comprensorio sciistico di Aprica uno sciatore di 27 anni, di nazionalità irlandese: l’uomo stava scendendo lungo la pista in località Madonnina quando, a causa presumibilmente della perdita di controllo degli sci, è finito contro le reti di protezione, che ne hanno attutito la caduta ma lo hanno portato comunque a scivolare in una zona impervia adiacente al tracciato per un tratto di circa 10 metri.

Lo sfortunato sciatore, in completa difficoltà, immerso fino alle spalle nella neve fresca ed in preda ad uno stress emotivo per lo spavento, è stato prontamente soccorso da personale Croce Rossa e dal personale della Polizia di Stato, che, mediante tecniche di esperto in manovre di corde, creando una sorta di paranco, è riuscita senza non poche complessità al suo recupero in sicurezza.

Dopo le prime cure prestate, l’uomo è stato trasportato presso il punto di Pronto Soccorso di Palabione per ulteriori accertamenti sanitari, dove tuttavia non sono state riscontrate lesioni o traumi significativi.