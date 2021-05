Anziana truffata di 20mila euro a Sirmione, tre denunciati

sabato, 15 maggio 2021

Sirmione – Sgominata la banda dei falsi tecnici del gas. Le indagini della Stazione Carabinieri di Sirmione conseguenti ad un’ingente truffa a persona anziana hanno consentito di identificare e denunciare tre soggetti ben organizzati nella specifica attività criminale.

Verso la fine del mese di febbraio scorso suonava alla porta di un novantunenne di Sirmione (Brescia) un individuo che, spacciandosi per tecnico del gas, con abile raggiro riusciva a sottrargli circa 20mila euro in contanti. Probabilmente i risparmi di una vita. La tempestività della notizia e l’attenzione del vicinato sulla zona colpita dal truffatore ha permesso ai carabinieri della Stazione di Sirmione di attivare una complessa indagine, supportata da mirati controlli del territorio e dalle più moderne tecniche investigative.

La truffa si svolgeva con la complicità di una seconda persona che fungeva da staffetta per eludere i controlli dei posti di blocco ed una terza che forniva i mezzi di trasporto ai primi due. I tre soggetti, tra i 35 e i 45 anni, due piemontesi e un palermitano abitanti rispettivamente in Ivrea, Vercelli e Genova, dovranno ora rispondere di truffa aggravata in concorso.