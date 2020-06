Addio a Ileana Locatelli, maestra di sci a Montecampione e Spiazzi di Gromo

martedì, 16 giugno 2020

Cazzaniga – Lutto nello sport: è morta Ileana Locatelli, 62 anni, maestra di sci, residente a Cazzaniga (Bergamo). Lo sci e la montagna erano la sua passione, ma era conosciuta anche per l’attività nel sociale. Dopo l’attività agonistica, dove era entrata nella squadra azzurra, gareggiando in Coppa Europa e centrando importanti piazzamenti in gare di slalom gigante, si era dedicata alle nuove leve. Erano gli anni ’70 quando debuttò sulle piste del Tonale, entrò a far parte della nazionale, che all’epoca aveva con punta di diamante Claudia Giordani. Dopo la frattura della gamba sinistra in una gara di discesa libera, si era ritirata dall’attività agonistica. Ileana Locatelli (nella foto dal suo profilo Facebook) era diventata maestra di sci e per decenni ha insegnato alle nuove leve, prima a Montecampione e successivamente a Spiazzi di Gromo.

Da tempo era malata, lascia il marito Franco Tonoli e la figlia Valeria. Messaggi di cordoglio sono giunti alla famiglia da tantissime persone, giovani e meno giovani che hanno conosciuto Ileana Locatelli .