Giudicarie, controlli e sanzioni della Polizia locale per auto senza assicurazione

venerdì, 24 settembre 2021

Tione – Come disposto con direttiva del Commissario del Governo per la Provincia di Trento, la Polizia Locale delle Giudicarie di Tione di Trento in occasione delle giornate caratterizzate da maggior traffico veicolare e di massimo esodo estivo, ha intensificato i servizi di polizia stradale aumentando, per quanto possibile, le pattuglie preposte alla sorveglianza della viabilità.

Proprio durante questi controlli gli agenti della polizia locale si sono imbattuti, nel solo periodo estivo, in 26 casi di veicoli che sono stati sequestrati perché sprovvisti di assicurazione obbligatoria.

Un’analisi approfondita del fenomeno, oltre ad evidenziare in alcuni casi la volontà del proprietario di non assicurare il veicolo ed in altri una pericolosa dimenticanza, ha fatto emergere anche il fenomeno in cui l’utente, apparente ignaro e vittima di truffa, si sia imbattuto in un falso intermediario assicurativo.

La Polizia Locale, che agisce in stretto contatto con gli uffici antifrode delle principali compagnie assicurative nazionali, raccomanda di diffidare dei soggetti che, spacciandosi per broker o collaboratori di agenzie assicurative e facendo leva sulla buona fede dei consumatori, propongono tariffe per RC Auto apparentemente vantaggiose, specialmente se prospettano il pagamento del premio su una carta prepagata.