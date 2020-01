Coppa del Mondo di sci, Madonna di Campiglio in clima 3Tre: lavori sul Miramonti e eventi di avvicinamento

venerdì, 3 gennaio 2020

Madonna di Campiglio – Splende il sole su una Madonna di Campiglio gremita di sciatori, premiati ad ogni curva da un manto perfetto e dalla bellezza dei panorami del Brenta, esaltati dalla neve caduta fin dagli inizi della stagione. Dopo un dicembre caldo rispetto alle medie, gennaio si è presentato con un abbassamento delle temperature, con tempismo perfetto in vista della 3Tre, lo slalom notturno di Coppa del Mondo FIS, in programma mercoledì 8 gennaio a Madonna di Campiglio (prima manche 17.45, seconda manche 20.45).

A pochi giorni dalla grande sfida che metterà di fronte i migliori slalomisti su scala mondiale, il Canalone Miramonti è stato chiuso al pubblico ieri per avviare le operazioni di rifinitura del manto e barratura agli ordini del Direttore di pista Adriano Alimonta. “Il Canalone è pronto a mostrare, come sempre, il suo volto migliore” – ha commentato il Presidente del Comitato 3Tre Lorenzo Conci.

Nel frattempo, nelle strade di Madonna di Campiglio si respira già l’atmosfera del grande evento. Da oggi, venerdì 3 gennaio, inizierà un programma di serate promosse dall’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio – Pinzolo – Val Rendena in avvicinamento al grande appuntamento dell’8 gennaio. Si parte con la musica del giovane batterista di Pinzolo Niccolò Turri e la sfilata di sportivi trentini, capeggiati dal mezzofondista Yeman Crippa e dal “Ragno delle Dolomiti”, il celebre alpinista Cesare Maestri.

Sabato 4 gennaio i riflettori si sposteranno sul grande ciclismo, con la presentazione della tappa del Giro d’Italia che si concluderà in Piazza Sissi, della Dolomitica Brenta Bike e della Top Dolomites, con ospiti del calibro di Francesco Moser, Gilberto Simoni e del motociclista Marco Melandri.

Domenica 5 gennaio spazio alla tappa di Coppa del Mondo di Sci Alpinismo in programma proprio sul Canalone Miramonti dal 2 al 5 Aprile 2020, con protagonista il vincitore della scorsa edizione, il trentino Davide Magnini. Infine, lunedì 6 gennaio si parlerà di sci e di Skiarea Campiglio-Dolomiti di Brenta: il Direttore di Funivie Campiglio Francesco Bosco e il Vice Direttore Bruno Felicetti renderanno noti obiettivi e programmi futuri del comprensorio della Val Rendena.

Il programma della 3Tre 2020 per la serata di Mercoledì 8 Gennaio prevede la prima manche alle ore 17.45 e la seconda a partire dalle ore 20.45, con il “3Tre Hour” nell’intervallo fra le due prove in Piazza Sissi e ancora intrattenimento e musica nel “3Tre Party Night”. Da non perdere, inoltre, lo spettacolare sorteggio dei pettorali della vigilia, in programma Martedì 7 Gennaio, sempre in Piazza Sissi (ore 19). La vendita online dei biglietti per lo slalom notturno è aperta sul sito: www.3trecampiglio.it.