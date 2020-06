Trento, il licenziamento di Walter Pruner e il caso Kaswalder in Consiglio provinciale

martedì, 9 giugno 2020

Trento – Il licenziamento di Walter Pruner, dichiarato illegittimo dal giudice del lavoro di Trento e il caso del presidente Walter Kaswalder sarà posto all’inizio del Consiglio provinciale in calendario oggi. Si annuncia un debutto caldo e si attendono soprattutto le decisioni della maggioranza.

“L’assemblea delle Minoranze, preso atto della sentenza del Giudice del lavoro in merito alla questione del licenziamento del capo di gabinetto della Presidenza, ha deciso di porre la questione direttamente in aula oggi.

Poiché questo ultimo evento rimarca quanto già evidenziato dalle minoranze in più occasioni e già verificato a seguito di una lunga serie di episodi in cui è mancata la neutralità della Carica di Presidente del Consiglio provinciale, si attende che lo stesso presidente Walter Kaswalder prenda atto della sua posizione e dei fatti che lo riguardano, facendo una riflessione in merito“, si legge nella nota della garante dell’assemblea delle Minoranze, Paola Demagri.