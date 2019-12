Talamona, parto trigemino nella stalla Mazzoni

venerdì, 20 dicembre 2019

Talamona – Un regalo di Natale. Parto trigemino nella stalla Mazzoni a Talamona (Sondrio): l’evento è stato accolto accolto in modo speciale nell’azienda della famiglia Mazzoni, che rifornisce la latteria Sociale di Delebio. Da anni l’azienda agricola di Talamona è un punto di riferimento – con le sue 50 mucche – per la Media e Bassa Valtellina e dopo il ricambio generazionale l’azienda Mazzoni ha puntato sulla qualità del latte. “Oggi – spiegano gli esperti – il parto trigemino è quasi un’eccezione”. Una mucca di razza Frisona ha datto alla luce tre vitellini, tutti sani. In futuro sarà anche potenziata la produzione di latte, visto che la richiesta è elevata.