Sul Sebino è psicosi meningite, code per le vaccinazioni

sabato, 4 gennaio 2020

Iseo – Code davanti agli ambulatori per le vaccinazioni e profilassi per la meningite e centralini di ATS e Regione Lombardia in tilt. Dopo la seconda vittima, Marzia Colosio, 48enne di Tavernola (Bergamo), deceduta agli Spedali civili di Brescia in meno di due giorni da quando è stata colpita dalla meningite, e i quattro casi registrati in pochi giorni, è scoppiata la psicosi meningite sul lago d’Iseo, sia sulla sponda bresciana che in quella bergamasca. A inizio dicembre era morta Veronica Cadei, 19 anni, studentessa di Villongo (Bergamo).

A Villongo e a Sarnico si sono formate lunghe code fuori dagli ambulatori con 120-130 persone ad attendere il turno prima di ricevere il vaccino. Numerosi anche i residenti che hanno deciso di acquistare autonomamente in farmacia la dose. Un’affluenza che ha spinto Ats ad aprire anche per la giornata di domani gli ambulatori di Sarnico, mentre martedì a Villongo è invece atteso l’assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera.