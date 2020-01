Scioperi treni: OR.S.A. ha messo in ginocchio Trenord

mercoledì, 8 gennaio 2020

Brescia – Trenord in ginocchio per lo sciopero dell’OR.S.A. Il quinto sciopero dei lavoratori di Trenord, uno sciopero che conferma l’alta adesione dei lavoratori, intorno al 70%, ha paralizzato la Lombardia al di fuori delle fasce garantite (6-9 e 18-21)». Lo afferma il segretario regionale dell’Organizzazione Adriano Coscia secondo il quale “dalle 9.01 alle 17 oggi hanno viaggiato solo 43 treni di Trenord e ci stupiscono le fuorvianti comunicazioni di Trenord che indicano in 570 il numero dei treni circolanti”.

Dichiarazioni che Coscia definisce “false” in quanto includono anche i treni da garantire imposti dalla Legge 146/90, che il personale è obbligato a garantire altrimenti incorre in una sanzione di 250 euro . Coscia ricorda che “l’OR.S.A. rappresenta circa il 30% dei 2.700 lavoratori sindacalizzati, risultando il primo sindacato nel personale mobile ed il secondo nell’azienda e sottolinea che sminuire i dati delle adesioni allo sciopero, che ha visto la partecipazione anche di tantissimi lavoratori non iscritti all’ OR.S.A. significa minimizzare le ragioni per cui i lavoratori da tempo protestano e significa non avere consapevolezza di quanto malessere sia presente in azienda”.

Quanto al premio di produttività, all’origine della protesta odierna, Coscia dichiara: “Siamo stanchi di leggere che l’azienda abbia riconosciuto ai lavoratori con i recenti accordi la significativa cifra di 13 milioni, che non pareggia nemmeno le perdite economiche ed avrebbe dovuto essere di oltre 27 milioni di euro. Ne ha concessi solo 13 e ha pagato penali per 14milioni alla Regione a causa delle incapacità dei suoi dirigenti, così a pagare sono sempre i lavoratori”.