martedì, 24 dicembre 2019

Trento – Sanità, due corsi universitari di perfezionamento al via in Trentino per formare i professionisti sulla gestione della demenza e del dolore nelle malattie croniche.

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari promuove di due corsi universitari interprofessionali in «Cure palliative e gestione del dolore nelle malattie croniche» e «Gestione della demenza nei vari stadi di malattia».

Entrambi i corsi sono rivolti alle professioni sanitarie, medici e psicologici e sono gestiti dal Polo universitario delle professioni sanitarie dell’Apss. I corsi prevedono metodi didattici coinvolgenti e interattivi, con discussione di casi studio, esercitazioni e simulazioni.

Il primo corso di cure palliative e gestione del dolore mira a qualificare i professionisti sanitari per rispondere ai bisogni delle persone con malattie cronico-evolutive severe con un approccio integrato e multidisciplinare. Il percorso formativo intende sviluppare abilità volte ad affrontare – in modo condiviso con la persona e la famiglia – la gestione dei sintomi, le scelte assistenziali e le reazioni emotive nel progredire della malattia. Le iscrizioni scadono il 15 gennaio 2020; il bando e i moduli sono disponibili all’indirizzo:

http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=iscrizionecs&cs=938&lang=it

Il corso universitario «Gestione della demenza nei vari stadi di malattia» sviluppa in un’ottica multiprofessionale competenze di assessment, relazione, educazione e gestione dei principali bisogni socio-sanitari della persona affetta demenza e della sua famiglia o caregiver. Con una particolare attenzione alla traiettoria di malattia, alla gestione dei disturbi comportamentali e alle cure palliative e di fine vita. Iscrizioni entro il 28 febbraio 2020; bando disponibile al link http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=iscrizionecs&cs=935&lang=it.